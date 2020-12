Hat Corona uns eigentlich ärmer oder reicher gemacht?

Haben wir uns mehr auf uns selbst besonnen, haben wir Erkenntnisse für uns selbst gewonnen, aus denen wir Lehren gezogen haben? Haben wir uns als Treibholz einen Motor verliehen, mit dem wir mehr Eigensteuerung in Angriff genommen haben? Haben wir uns von der unbewussten Passivität unseres Lebens einer bewussten Aktivität zugewandt? Haben wir mehr als bisher über unsere Rolle, unsere Bestimmung, unsere Selbstbestimmung nachgedacht? Haben wir umgeschaltet auf ein bewusstes, reflektiertes Leben? Haben sich Prioritäten geändert?Fragen über Fragen. Die Antworten kann nur jeder für sich selbst geben. Für manche Menschen hat sich womöglich überhaupt nichts geändert. Mein Denken als jemand, der den Trubel nicht braucht, dem das anonyme Eintauchen in die Masse fremd ist, hat sich kaum geändert. Meine höchste Autorität war nach bestem Wissen und Gewissen immer nur ich selbst bzw. das, was die Natur mir auf meinem Lebensweg mitgegeben hat. Und dabei habe ich oftmals Altes verworfen und neue Wege eingeschlagen. Der Mensch ist m.E. niemals statisch, sondern sich entwickelnd. Corona spielte für mich keine Rolle. Corona hat mir weder Türen geöffnet noch Türen zugeschlagen. Aber das kann ich nur für mich so in den Raum stellen.Anderen geht es vielleicht ganz anders. Manchen Menschen mag Corona zu einer ungeahnten Einkehr verholfen haben, manchen aber auch gebannt haben. Ich weiß es nicht.Bei allem scheint mir wichtig: Jeder sollte stets über sich selbst nachdenken und in einen inneren Dialog eintreten.Wem danach ist, kann gerne zum Thema seine Gedanken kommentieren.