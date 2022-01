Die Rache des Nikotins - bisher noch nicht gemachte Erfahrungen

Alles von den Wänden abnehmen, unter den Bildern zeigte sich die ursprüngliche Farbe deutlich, und Möbel verrücken, bis die ohnehin geringe Ordnung, nicht zuletzt verursacht durch die Zweckentfremdung des Zimmers als Abstellzimmer, in die Nähe eines Tohuwabohus gelangte. Egal, ich legte los, erst mit einem Pinsel über die Ränder, und ich sah, die Farbe deckte einigermaßen. Dann ging es mit der Rolle weiter, aber was für ein Schreck! Trotz ordentlicher Anstrengung, und ich bin wahrlich kein Anfänger in Malerarbeiten, die Grenzen der abgehängten Bilder grinsten mich weiterhin frech an. Ich wechselte die Farbrolle, hatte schließlich zwei neue gekauft. Aber auch das zauberte kein Lächeln der Genugtuung auf mein Gesicht. Meine Hoffnung nach Beendigung des malerischen Tagewerks: Erst mal trocknen lassen, und dann wird es schon. Obwohl - ich befürchte Übles aufgrund meiner Erfahrungen, schon recht dunkle Flächen erfolgreich mit weißer Farbe überstrichen zu haben, und jetzt, das war doch keine dunkle Farbe. Hätte doch ein Klacks sein müssen. Ich habe den Eindruck, das Nikotin an den Wänden macht sich lustig über mich und streckt mir die Zunge aus.Meine Frau und ich haben gegoogelt, ob das Wandnikotin wirklich so ein übler Bursche ist. Und tatsächlich, wir sind fündig geworden. Nikotinbelag ist hartnäckig. Mit Lauge abwaschen, lesen wir, aber ich befürchte Zerstörung des Fliesuntergrunds. Ach, da entdecken wir besondere nikotinabdeckende Farbe. Auch Alpina hat so etwas im Sortiment. Jetzt warte ich erst einmal bis morgen ab, wenn alles getrocknet ist.Und ja, ich hör's schon: Hör auf mit dem Rauchen! Dann hast du diese Probleme auch nicht! Stimmt! Aber wie steht's auf einem meiner T-Shirts: Ich bin nicht perfekt (aber verdammt nah dran). Diesen Zustand beabsichtige ich nicht zu ändern. 😉