An alle Myheimatler: Was ich wem in den letzten Stunden des Jahres 2020 an Versöhnlichem noch sagen will

Liebe Myheimatler: Wieder geht ein Jahr zu Ende, ein besonderes Jahr. Auf MH wurden viele Beiträge eingestellt. Es wurde auch kommentiert, zuweilen wurde sich gefetzt, manchmal auch grenzwertig, fernab einer sachlichen Auseinandersetzung. Vielleicht will manch einer das Jahr abschließen mit versöhnlichen Worten. Es sind nur noch wenige Stunden. Deshalb als Angebot das Motto hier:

