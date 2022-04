Vorhersage menschlichen Verhaltens in Bezug auf die Krisen Corona und Ukraine

Was Corona betrifft, schleicht sich das Thema allmählich aus den Schlagzeilen heraus, und das nicht nur in Deutschland. Ermüdung, Fatalismus, Gelassenheit machen sich breit, sieht man von Ausnahmen ab. Die gescheiterte Impfpflicht, sowohl die allgemeine als auch die Ü60-Impfpflicht, und die seit kurzem geltenden Lockerungen werden ihre Wirkungen kaum verfehlen. Das freiwillige Maskentragen dürfte sich in den nächsten Wochen abnutzen. Sommer und Unbekümmertheit werden in den Vordergrund rücken. Womöglich wird Corona im öffentlichen Bewusstsein degradiert zu einer als normal angesehenen Grippe, mit der man halt lebt.Und die Ukraine? Gleichwohl hoch brisant, wird der Konflikt, wenn auch immer noch in den Medien absolut präsent, immer mehr verdrängt. Auch da sind Abnutzungserscheinungen bei den Menschen schon jetzt festzustellen, obwohl der Kulminationspunkt des Konflikts noch bevorstehen dürfte. Dennoch: Nur, wenn persönliche Einschränkungen damit verbunden sind, werden die Menschen hellhörig und melden sich empört zu Wort. Es geht um zu zahlende Preise. Und da könnte wahrlich noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht sein.Ja, so sind die Menschen. Aber kann man es ihnen verdenken, dass sie hauptsächlich auf sich selbst fokussiert sind? Obwohl: Es gibt trotzdem viele Menschen, die ihr Eigenwohl hintenanstellen, auch manche, die ihre Echokammern verlassen.