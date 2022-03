Vom Mann zur Frau werden am Lebensabend? Einfach das Geschlecht wechseln? Verlockend?

Seit Grönemeyer in den Achtziger Jahren in seinem Hit "Männer" die Frage "Was ist ein Mann?" aufgeworfen hat, sind etliche Jahre ins Land gezogen, in denen die bisherige Geschlechtszuordnung vom Sockel gerissen wurde. Genitalien gelten nicht mehr als entscheidendes Bestimmungsmerkmal. Längst überholt. Unabhängig von Genitalien ist schon seit geraumer Zeit amtlich ein Geschlechterwechsel möglich, der zudem die Polarität zwischen "männlich" und "weiblich" durch das Sammelbecken "divers" gesprengt hat. Jedem Menschen wird grundsätzlich zugestanden, wie er sein Geschlecht definiert. Ein Zeichen von Freiheit und Toleranz, auch wenn das Transsexuellengesetz noch einige Hürden aufstellt.Aber ein Blick in den Koalitionsvertrag der amtierenden Ampel-Regierung eröffnet auf S.95 ganz neue Perspektiven:Solange solch ein Selbstbestimmungsgesetz noch nicht verabschiedet ist, kann ich mir ja noch überlegen, ob ein Geschlechterwechsel wirklich etwas für mich ist. Ich könnte sicherlich ganz neue Erfahrungen machen, die mir ansonsten verwehrt blieben. Hat schon was Verlockendes. An vieles müsste ich mich gewöhnen. Ich würde dann in einer lesbischen Ehebeziehung leben, meine Kinder würden zu mir Mama sagen - nein, Mutti oder Mutter, denn Mama ist meiner Frau vorenthalten -, und meine Enkelkinder Omi oder Großmutter, Oma geht ja auch nicht.Es könnte ein aufregender Lebensabend werden.Ich muss mir das Ganze weiter überlegen. Gut, den Leidensdruck, den manche Menschen gewiss haben, die sich im falschen Körper gefangen fühlen, habe ich nicht, aber der dürfte in Zukunft, wenn die Selbstauskunft gilt, auch kein entscheidendes Kriterium sein.Ach, schauen wir mal.