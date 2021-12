Vermeintlicher "Dumme-Jungen-Streich", Absicht, Fahrlässigkeit, Gedankenlosigkeit? Ein Oberhausener zahlte jedenfalls mit seinem Leben!

Nun verlautbart die Polizei über den tödlichen Unfall in Rheinberg:Soweit die erste Polizeimeldung.Wichtiger Einschub: Querungshilfen für Fußgänger, oftmals zum Teil mit Bordsteinen eingefasst, manchmal integriert in längere Verkehrsinseln, kennt jeder Autofahrer. Bei regennasser Fahrbahn und bei Dunkelheit sind die Bordsteinkanten nicht immer gut zu erkennen. Aber damit man sicher rechts vorbeifährt, steht vor der Querungshilfe immer ein blaues Verkehrsschild mit weißem, nach rechts unten gerichteten Pfeil (Vorgeschrieben Vorbeifahrt - rechts vorbei).In einer weiteren Verlautbarung der Polizei heißt es:Welche Motive den- oder diejenigen auch bewogen haben mögen, das Verkehrsschild in den Graben zu werfen - es sieht danach aus, dass ein 53-jähriger Mann aus Oberhausen mit seinem Leben bezahlen musste. Und wenn auch keine tödliche Absicht dahinter steckte, so hilft "Das wollte ich doch nicht!" auch nicht weiter.Verkehrsschilder dienen der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer. Wer sie entwendet, begeht kein Kavaliersdelikt. Auch diejenigen, die Verkehrsschilder bekleben oder beschmieren, eine weit verbreitete kriminelle Unsitte, bringen Leben in Gefahr.