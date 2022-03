Ukrainekrieg: Verarsche auf höchster Ebene

Das ZDF verlautbart heute:

"Der stellvertretende russische Verteidigungsminister Alexander Formin kündigte am Dienstag an, dass sein Land Militäroperationen in Richtung der Städte Kiew und Tschernihiw im Norden der Ukraine zurückfahren werde."

Es ist auch von Vertrauensbildung die Rede.



Von Abziehen ist allerdings - wohlgemerkt - keine Rede. Dennoch: Ich finde das toll 😉. Ab jetzt wird weniger gebombt als bislang. Ist doch ein gutes Zeichen für Kiew. Aber gebombt wird wohl weiterhin, halt nur noch ein bisschen. Erfreulich! Ab jetzt will Russland eben nicht mehr so viele Menschen töten oder verletzen wie bisher, aber einige scheinen dem Angreifer unvermeidlich.

Super, Putin-Regime! Oder gar humanitär?



Ein Schelm, der anderes vermuten würde.

