Ukraine - Mahatma Ghandi - Freundschaftsband - was will man mehr, sieht man mal von Putin ab?

Wo Russland in der Ukraine inzwischen die militärische Oberhand gewonnen hat, sieht man keine Anpassung oder Unterordnung der Ukrainer. Da muss man sich fragen, wie die Russen in den besetzten Gebieten überhaupt "regieren" wollen. Was werden sie machen, wenn sie womöglich auf eine Unzahl "Mahatma Ghandis" treffen?Dabei muss ich sagen, dass man nicht davon ausgehen kann, dass es das russische Volk ist, das da agiert, sondern nur die Führung eines autokratischen Putin-Russlands, die ihr eigenes Volk manipuliert und instrumentalisiert zu historisch verblendeten missionarischen Zwecken. Putins Vorstellungswelt ist auf dem besten Weg zusammenzubrechen. So bedarf es keinerlei Hellseherei, zu erkennnen, dass Putins Zeit schon bald abgelaufen sein wird.Nur nebenbei: So viele Russland-Deutsche gibt es bei uns, die gern in Deutschland leben und kaum Integrationsprobleme bereiten. Ein Zeichen, dass Deutsche und Russen doch grundsätzlich gut miteinander können. Möge die derzeitige Lage nach notwendigen Veränderungen in ein europäisches Freundschaftsband vom Atlantik bis zum Ural münden!