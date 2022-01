Überraschung - Annalena Baerbock avanciert zum Aushängeschild der deutschen Regierung

Das originäre Feld der Grünen, die Umwelt-, insbesondere die Klimapolitik, scheint derzeit noch kaum beackert zu werden. Robert Habeck trat als Wirtschafts- und Klimaminister bislang kaum in Erscheinung, wenn man von seiner Ablehnung des EU-Kommissionsvorschlags absieht, die Kernkraft als förderungswürdig im Sinne des Klimaschutzes zu erklären. Von Baerbock, sobald sie ihre Pflöcke zu kurzfristig zu regelnden Problemen in den Boden gerammt hat, kann man, wenn man ihr bisheriges Tun verfolgt, auch zum Klimaschutz auf internationaler Ebene noch einiges erwarten. Die Kritiker und Schmäher im Vorfeld der Regierungsbildung, oftmals unterstes Niveau bedienend, wenn ich an die Bezeichnung einer schnatternden Gans u.a. denke, wie werden sie wohl reagieren? Demütig, bereuend, ihre Meinung ändernd oder doch noch hoffend, dass sie sich blamiert?Aktuell kann ich nur sagen: Chapeau, Frau Baerbock!Und das, obwohl auch ich Zweifel hatte, ob Baerbock eine gute Besetzung fürs Außenministerium ist. Umso größer ist meine positive Überraschung.