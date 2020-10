Terroristische Hinrichtung eines Lehrers in Frankreich - Kritik an Mohammed ist für Islamisten ein Tabu - ein Kommentar

Kritik und Karikatur

Entwicklungsstadien von Religionen



Konfliktpotenzial

Religionen und ihre Protagonisten zu kritisieren, scheint grundsätzlich kein Problem zu sein. Es wird ertragen. Eine Karikatur ist auch eine Kritik. Oftmals zeitigt sie beim Betrachter anscheinend aber mehr als das Empfinden von Kritik. Der Betrachter, steht er auf Seiten des durch die Karikatur Kritisierten, empfindet Beleidigung, empfindet noch mehr, dass sich jemand lustig macht, dass derjenige seinen Glauben ins Lächerliche zieht. Das zu ertragen, fällt Menschen schwer. Und sie ziehen zuweilen unmenschliche Konsequenzen wie jetzt der kaltblütige und heimtückische Mord in Frankreich.Das Leben des Brian, ein Kultfilm aus dem Jahre 1979, zieht die christliche Religion ins Lächerliche. Viele Christen fanden den Film alles andere als lustig. Zu Mordattentaten ist es allerdings nicht gekommen. Vor Jahrhunderten, hätte es da schon die Filmindustrie gegeben, wäre vermutlich ein Morden die Folge gewesen. Heute nicht, da das Christentum ein anderes Bewusstsein erreicht hat. Im Islam ist dieses Bewusstsein noch nicht umfänglich verbreitet, so dass es zu islamistischen Terrorakten wie jetzt in Frankreich kommt.Vor Jahrhunderten war in Europa die Unterwerfung unters Christentum überlebenswichtig, heute ist eine Unterwerfung unter den Islam in manchen Ländern der islamischen Welt das vielleicht auch noch. Inzwischen durchmischen sich christliche, islamische sowie andersgläubige und ungläubige Welt auf dem Boden einstmals christlicher Welt. Darin steckt Konfliktpotenzial, das sich mitunter in unmenschlichen Akten entlädt. Der IS ist Vergangenheit, der Islamismus allerdings nicht. Bleibt sie Hoffnung, dass er es bald ist im Sinne eines menschenfreundlichen Miteinanders.