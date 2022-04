Steht der 3. Weltkrieg bevor?

Nun dauert der Ukrainekrieg schon fast zwei Monate an, ein Ende nicht in Sicht. Auch wie ein Ende aussehen könnte, ist völlig unklar. Dass in der Ukraine existenzielle Angst herrscht, hält das Land aber nicht von bemerkenswerter Verteidigungsbereitschaft ab. Daran wird sich auch nichts ändern, wenn Mariupol fällt, was zudem eine diplomatische Lösung in noch größere Ferne rücken würde. Die Angst, womöglich auch die Sorge ist aber weiter verbreitet. Man findet sie sicherlich auch in Russland, dort besonders bei den Müttern und Vätern der russischen Soldaten, aber auch in anderen Ländern, auch in Deutschland.Der Ukrainekrieg wird mit einer regionalen Lösung enden, wahrscheinlich mit der ein wenig mehr zementierten Abtrennung der Krim und der ostukrainischen Separatistengebiete von der Ukraine. Ob die Russen endgültig eine russische Landverbindung zwischen der Krim und den Separatistengebieten und eine Ausdehnung der Separatistengebiete auf die gesamten Oblasten Luhansk und Donezk als Gesichtswahrung Putins werden verbuchen können, bleibt mehr als fragwürdig.