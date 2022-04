Spontane Gedanken zu dem ein oder anderen prominenten Menschen von Becker über Putin bis Merkel

Tennislegende, irgendwie bemitleidenswert, aber auch selbst schuld, Naivität fatale Eigenschaft, fehlende ReueBundeskanzler, eigentlich ein guter Kerl, zu wenig couragiert, Buchhaltermentalität, lässt sich treibenWirtschafts- und Klimaminister, ein ehrlicher, ernüchterter Makler, realistisch und zielführend in schwieriger Situation, muss sich streckenweise verbiegenAltbundeskanzler, armselig und peinlich, verdient kein Mitleid, bastaModerator, profiliert für Unterhaltung sorgend, lässt Menschen runterkommenCDU-Chef, bemüht, neues Erscheinungsbild durch Brille, hat den Absturz der Union gestopptRussischer Staatspräsident, Imperialist, droht, die Welt komplett durcheinanderzubringen, zu viele Machtbefugnisse, wird vielleicht nicht mehr lange lebenAußenministerin, eigentlich Umweltpolitikerin, macht im Amt eine gute Figur, hat sich verbogenFraktionsvorsitzender der Linken, vielleicht der letzte Anker einer untergehenden ParteiTagesthemensprecher, macht seine Sache gutPatriarch der russisch-orthodoxen Kirche, ein verirrter Mensch mit nomineller, aber nicht realistischer christlicher Grundüberzeugung, früher in KGB-Diensten, Freund PutinsSänger, gut darin, leider corona-verwirrt bzw. -verirrt, woraus er sich nicht mehr wird winden könnenUS-Präsident, in US-amerikanischer transatlantischer Tradition, nicht schlecht, aber auch keine LichtgestaltTalkmaster, hat es geschafft, seine Sendung politisch einflussreich zu machenVerteidigungsministerin, macht einen Job, in dem sie sich wohl weder wohl noch kompetent fühltFinanzminister, redet immer von Schuldengegnerschaft und macht dabei Schulden zuhauf, gibt öffentlich den Widerspruch nicht zuAltbundeskanzlerin, völlig untergetauchtSo, das soll hier reichen. Die Reihe ließe sich beliebig fortsetzen. Aber hier soll es reichen.Aber wer will, kann die Reihe gern fortsetzen - oder manchen Einschätzungen widersprechen.