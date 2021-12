Schreit mich jemand trotzig an: Dann geh doch zum Impfen!

Nur ein Beispiel von vielen Einschränkungen, denen Ungeimpfte derzeit unterliegen. Schließlich ist 2G angesagt, worunter neben den Ungeimpften auch viele Handelszweige leiden, aber nicht alle, wenn man etwa an die Geschäfte des täglichen Bedarfs denkt, die um ihre Umsätze nicht bangen müssen.Jetzt gibt es eine konzertierte Aktion von mehr als 150 großen Unternehmen, auch viele darunter, die nicht von 2G betroffen sind. Alle sind wohl solidarisch in dem Wunsch vereint, dass möglichst schnell Corona vom Tisch ist und wieder Normalität einziehen kann. Was haben sie gemacht? Einfach ihre bekannten Werbeslogans umgeschrieben zu einem Impfappell, der immer noch den dahinter steckenden bekannten Slogan erkennen lässt.Beispiele:Impfen - find ich gutDann geh doch zum ImpfenAlle impfen, oder wasFreude am ImpfenAuf diese Impfung können Sie bauenWir lieben ImpfenImpfen - what elseWir impfen den Weg freiImpfen - ich liebe esImpfen lohnt sich...Eine Aktion, die möglicherweise mehr Menschen erreicht als andere Impfkampagnen. Irgendwie eine Win-win-Aktion.