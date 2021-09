Schlussrunde in der ARD und im ZDF zur Bundestagswahl - eine Oberkörperpräsentationswahlhilfe - der besondere Blick

Blondes, streng nach hinten gekämmtes Haar ohne Scheitel, hinten mit einem Haarkummi zusammengesteckt, grau- bis anthrazitfarbene Kostümjacke im Businessstyle, ein grünes Einstecktuch, unter der Jacke eine weiße Bluse, um den Hals eine PerlenketteMittelblondes Haar mit leichter Stirnwelle nach hinten, im Übrigen nach rechts gekämmt, 3-5-Tage-Bart, dunkelgraue bis anthrazitfarbene Anzugsjacke, darunter weißes Hemd mit ganz fein gemusterter, in rötlich-bronze gehaltener KrawatteZum großen Teil ergrautes, nach vorn gekämmtes kurzes Haar, an der Stirn nach schutzschildartig nach oben stehend, dunkelblaues Jackett mit silberfarbenem Abzeichen am Revers, darunter weißes Hemd mit hellblauer Krawattekurzes, nach rechts gekämmtes dunkelblondes Haar mit einigen grauen Haaren, besonders in Schläfennähe, dunkelblaue Anzugsjacke, wenn auch nicht so dunkel wie bei Söder, darunter weißes Hemd mit blauer, von schwarzen Punkten unterbrochener KrawatteDunkles, halblanges, nach unten hin sich nach außen wellendes leicht kastanienfarben durchsetztes Haar, Scheitel rechts, leuchtend blaue Jacke, darunter ein etwas dunkler gehaltenes blaues TopLichtes, sehr, sehr kurzes Haar an den Seiten und hinten, anthrazitfarbene Anzugsjacke, darunter weißes Hemd mit dunkelroter, annähernd burgundfarbener ungemusterter KrawatteBrünettes bis dunkelblondes, langes und glatt nach unten gekämmtes Haar, Scheitel links, rote Jacke, darunter ein schwarzes Top mit SpitzeSo, ich hoffe, den Unentschlossenen damit eine wichtige Wahlhilfe gegeben zu haben.