Schattenreich der Coronastatistik? Ob es in Deutschland wohl Übergeimpfte gibt, das entgegengesetzte Extrem zu den Impfunwilligen? Und wie mag es ihnen gehen?

Überimpfung dürfte in Deutschland kein Problem sein, gibt es doch kein nationales Impfregister. So kann ein Durchgeimpfter, zwei Impfungen plus Boosterimpfung, doch ohne Weiteres irgendeinen anderen Arzt oder irgendein Impfzentrum aufsuchen, vorgeben, noch nicht geimpft zu sein, und eine Impfung erhalten. Ein zweiter Impfpass halt, der zwar die Gesamtstatistik des Landes verfälscht, aber dem Übergeimpften egal sein dürfte. Es geht ihm ja schließlich um sich selbst. Gibt es bereits viermal, fünfmal oder sechsmal Geimpfte?Ob es wohl dieses Schattenreich gibt? Und wie lebt es sich darinnen?