Querdenkerei: Krimizeit im Fernsehen - und ich denke: Was geht es uns doch gut! Womöglich verstörender Beitrag

Und mit der Politik in unserem demokratischen System können wir zufrieden sein, auch wenn sie sich mitunter ändert, allerdings nicht drastisch. Wir fühlen uns nicht bedroht, eigentlich doch insgesamt sicher. Politische Streitpunkte, ja, die gibt es, betreffen uns aber nicht existenziell. Wir schwadronieren über Corona, über Klimaschutz, über den Ukrainekonflikt, über die Migration, reden über Vermüllung und was auch immer. Irgendwie leben wir im Diskussionsluxus, obwohl viele sich den noch nicht einmal vergönnen und ihre Blase bevorzugen. Sicherheit halt, notfalls durch Einigelung flankiert.Und Corona? Wie ernst nehmen wir das Problem?Und Klimaschutz? Schön, aber wirklich relevant für uns?Und die Ukraine? Egal, was kommt, wir können von außen drauf schauen.Und Migration? Ja, ein Unbehagen, aber ... .Und Vermüllung? Ja, ätzend.Ach ja, da sind auch noch die Renten. Die müssen selbstverständlich gesichert sein, sonst gehen wir auf die Barrikaden.Gut, manche gehen für ihre Interessen in die Öffentlichkeit, manche gar auf die Straße, sei es gegen die Coronapolitik, für mehr Geld u.a., und das im Bewusstsein eines Sicherheitsrahmens, den Menschen in anderen Ländern nicht haben. Man denke an Belarus, Russland, Kasachstan, China incl. Hongkong, wohl auch vielen, in den Medien weniger auftauchenden Ländern. Da geht's um Existenz.Aber jetzt muss ich den Krimi noch zu Ende sehen.