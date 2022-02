Putin versetzt Abschreckungsstreitkräfte, zu denen die Atomstreitkräfte gehören, in Alarmbereitschaft

Also dreht er weiter an der Eskalationsspirale und hat jetzt, deutet man ihn richtig, die Atomstreitkräfte Russlands in Alarmbereitschaft versetzt, wie er am heutigen Sonntagmorgen bei einem vom Fernsehen übertragenen Treffen mit seinen Spitzenberatern kundtat, ohne explizit den Begriff Nuklear- oder Atomwaffen zu verwenden. Er benutzte den Begriff Abschreckungswaffen.Und das in einer Situation, in der die NATO zwar ihre Ostflanke stärkt, sich aber keinesfalls anschickt, aktiv in den Krieg auf ukrainischem Boden einzugreifen. Das sollte sie zur Vermeidung eines Dritten Weltkriegs auch tunlichst unterlassen. Putin weiß darum, bringt aber dennoch seine Atomstreitkräfte ins Spiel. Eine Verzweiflungstat?Dreht sich die Eskalationsspirale weiter, könnte die Entwicklung in eine europa- oder gar weltweite Katastrophe münden. Und so weit darf es nicht kommen!Deshalb muss die Frage gestellt werden: