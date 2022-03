Putin, ein Volksverräter, der Undertaker Russlands und der Ukraine?

Verantwortlich dafür: Ein Mann, Wladimir Putin.Und egal, wie der Krieg ausgeht, zurück wird bleiben ein zum Teil zerstörtes Land Ukraine, aber auch ein wirtschaftlich am Boden liegendes Russland, unter dem die russische Bevölkerung leiden wird. Positives an Putins Angriffskrieg ist nicht zu finden, aus keiner Perspektive, nimmt man die persönliche wahnhafte Perspektive Putins womöglich aus, stattdessen nur Negatives.Ein Mann im Wahn wird es geschafft haben, die Ukraine, aber auch "sein eigenes" Land Russland zu Boden gerungen zu haben und möglicherweise von seinem eigenen Volk als Volksverräter gesehen zu werden. Ein Bestatter, ein Undertaker, der selbst die Grundlage für sein Geschäft schafft.Und alle, die dem Undertaker keinen Einhalt nach besten Kräften geboten haben, werden gewaltige Schuld auf sich genommen haben.Gab es eigentlich schon einmal solch einen hauptsächlich von einer Person getragenen Krieg? Selbst Hitler scharte große Teile des Volkes hinter sich. Das kann Putin für sich nicht in Anspruch nehmen.Nach dem Krieg wartet auf Russland und die Ukraine gewaltige Wiederaufbauarbeit.