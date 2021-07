Pingdemie und Pandemie - dass die Römer spinnen, weiß man seit Asterix - aber jetzt spinnen wohl auch die Briten

In Großbritannien wird der Begriff Pandemie derzeit vom Begriff Pingdemie überlagert. Hat jemand Kontakt mit einem Infizierten gehabt, wird er über die WarnApp benachrichtigt, das Handy macht Ping. Und die verordnete Folge: Sofort in Quarantäne. Dieses Ping haben bereits Hunderttausende von Briten vernommen. Und sie folgen der Anweisung.Und die Folge? Zahlreiche Arbeitsplätze bleiben derweil verwaist, in Supermärkten, bei der Müllabfuhr, in der Logistik und in vielen anderen Bereichen. In zahlreichen Supermärkten herrscht Leere in vielen Regalen, Müll wird nicht überall abgeholt, Lieferketten brechen zusammen.Bei aller Freude, die die Briten vordergründig angesichts der aufgehobenen Coronaregeln erfüllt, merken sie, dass ihnen die Politik ein kurioses Ei ins Nest gelegt hat.