Nur eine Geschichte: Der Olympiasieger

Mein Name? Der tut nichts zur Sache. Errungener Olympiasieg, das zählt für mich. Wie hatte ich mich doch vorbereitet! Ich wollte etwas erreichen, und das habe ich, nicht bei irgendeinem Wettbewerb, sondern bei Olympia in Peking. Jetzt bin ich wieder bei meiner Familie und ich fühle mich so was von gut. Was ich erreicht habe, wird mich bis an mein Lebensende begleiten.Und dabei hatte ich schon befürchtet, die politische Vorberichterstattung über die Olympischen Spiele in dem umstrittenen System China könnte meine sportlichen Ambitionen behindern. Hat sie aber nicht. Wir waren in unserem Tunnel, auch wenn er beengter war als bei anderen Olympischen Spielen. Uns war klar aufgetragen worden, nur an unseren Sport zu denken. Und das haben wir, auch wenn wir der Blase bewusst waren, zum Teil auch Corona geschuldet, in der wir uns befanden. Bitte nichts Politisches von uns. Aber das hätte ich sowieso nicht. Allerdings schade, dass wir von Peking und China nichts mitbekommen haben. Auch mit unseren sportlichen Mitbewerbern gab es keine Gespräche. Gut, Völkerverständigung dürfte anders gehen. Chinesisches Publikum habe ich eigentlich gar nicht wahrgenommen. Für die Offiziellen ging es wohl nur um die Bilder des Sports, die in die Welt hinausgesandt wurden. Mir eigentlich egal. Ich bin Olympiasieger. Und das kann mir keiner nehmen. Ich bin stolz. Außerdem: Für Deutschland, schaut man auf den Medaillenspiegel, waren die Olympischen Spiele ein großer Erfolg.Jetzt genieße ich erst einmal und schaue bald auf die nächsten Wettbewerbe, die mich im nächsten Winter wo auch immer erwarten.