Myheimat-Frage: Si vis pacem, para bellum (Wenn du den Frieden willst, bereite dich auf den Krieg vor) - was spricht dafür, was dagegen? Oder halten wir Myheimatler uns einfach raus?

"Die vornehmste Grundlage eines glückseligen Lebens aber ist dies, dass man weder Unrecht tut noch von anderen Unrecht erleidet. Hiervon ist nun das Erstere nicht so gar schwer zu erreichen, wohl aber so viel Macht zu erwerben, dass man sich gegen jedes Unrecht zu sichern vermag, und es ist unmöglich auf eine andere Weise vollkommen zu derselben zu gelangen als dadurch, dass man selber vollkommen tüchtig dasteht. Und ebenso ergeht es auch einem Staate, ist er tüchtig, so wird ihm ein friedliches Leben zuteil, ist er es nicht, so bedrängt ihn Fehde von innen und außen."Gerade in der jetzigen Zeit, da in der Ukraine ein Krieg herrscht, von dem niemand weiß, ob er sich ausweitet, ist das lateinische Sprichwort wieder sehr aktuell geworden. Deutsche Regierungsparteien scheinen dem Sprichwort jetzt vieles abzugewinnen, obwohl deren Haltung vor dem Ukrainekrieg zum Teil diametral entgegenstand. Manch einer reibt sich die Augen.Besonders in Anbetracht der aktuellen Brisanz die Frage an die Myheimat-Community:Si vis pacem, para bellum (Wenn du den Frieden willst, bereite dich auf den Krieg vor) - was spricht dafür, was dagegen?