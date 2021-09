Und jetzt eine Aufforderung an die Myheimatler: Widmet den Kandidaten oder den Parteien ein verlinktes Lied über die Kommentarfunktion, ruhig auch eingepackt in Ironie. Youtube hält da so einiges bereit. Bemüht euch dabei, die jeweilige Stimmungslage einzufangen. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. So könnte hier ein amüsantes Potpourri herauskommen.Ein Beispiel außer Konkurrenz, hier für Angela Merkel, die bekanntlich nicht mehr kandidiert hat: