Marianne Rosenberg kennt jeder - aber wer war ihr Verwandter, der Sinto Fredi Rosenberg? Erinnerungen anlässlich des heutigen Holocaustgedenktages

Soweit Fredi Rosenberg, dessen Leidensgeschichte als junger Erwachsener erst 60 Jahre nach der Nazizeit durch eine Schule aufgearbeitet und öffentlich wurde, dessen Vorfahren seit dem 16.Jahrhundert in Deutschland lebten.Eins der Mädchen, das bei dem Gespräch zugegen war, schreibt im Nachhinein seine Eindrücke auf. So ist u.a. zu lesen:Die Musik hat mir das Leben gerettet. Davon ist Fredi Rosenberg bis zu seinem Tode fest überzeugt. Mit seinem Vater Schafu, seinen Onkeln Mendel und Goldschabi sowie Marku, dem Cousin seiner Mutter, bildeten sie im Lager die Zigeuner-Kapelle Schafu und musizierten vor SS-Leuten - zeitweise dreimal wöchentlich. Sie musizierten in erster Linie um ihr Leben. Aus ihrem Ghetto-Lager wurden sie häufig an andere Orte gebracht, um die Nazis mit ihrer Musik zu erfreuen. Aber nicht ihre Sintilieder waren gefragt, sondern deutsche Schlager wie etwa solche von Zarah Leander oder Marika Rökk.Einmal, als sie im Cafe Erika in Chelm auftraten, erschien ein SS-Mann an der Bühne und verlangte eine bestimmte Serenade. Fredi Rosenberg, der das Musikstück nicht kannte, wusste genau: Wenn wir das nicht hinkriegen, werden wir sofort wegkommen. Und Wegkommen, das bedeutete vielmals Auschwitz. Gott sei Dank kannte sein Vater Schafu das Musikstück. Er spielte es an und schon bald konnten Fredi und die Übrigen einstimmen.