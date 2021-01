Anzeige

Legitimationsfragen an die Politik in Coronazeiten

Folgt man seit geraumer Zeit den Medien, so gibt es nur noch ein politisches Ressort in unserer Bundes- und Landespolitik. Ist natürlich klar, es ist das Coronaressort, obgleich es das gar nicht gibt. Tauchen Politiker allerdings in den Medien auf, so geht es wie selbstverständlich um Corona. Was geschieht sonst? Wenn denn etwas geschieht?



Dabei gibt es doch so viele Ressorts, die auf Bundesebene von folgenden Ministerien abgedeckt werden:

- Ministerium der Finanzen

- Ministerium des Innern, für Bau und Heimat

- Auswärtiges Amt

- Ministerium für Wirtschaft und Energie

- Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz

- Ministerium für Arbeit und Soziales

- Ministerium der Verteidigung

- Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft

- Ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

- Ministerium für Gesundheit

- Ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur

- Ministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit

- Ministerium für Bildung und Forschung

- Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung



Was geschieht zurzeit eigentlich in all diesen Ressorts? Nobody knows.

Oder sind alle Politiker nur noch in Sachen Corona unterwegs?

Wenn ja, was bleibt ihnen, wenn Corona vorüber ist? Rechtfertigungsdruck!



Oder halten uns die Medien viele Nachrichten aus der Politik einfach nur vor?

