Krieg, Kriegsrecht, Butscha - Krieg ist einfach nur Scheiße - wir Menschen, jeder in seiner Blase, wollen doch einfach nur zufrieden sein

Wenn ich angegriffen werde, will ich mich verteidigen, auch wenn meine Aussichten auf Abwehr des Angriffs gering scheinen. Oder soll ich das Recht des stärkeren Aggressors akzeptieren? Soll ich sofort die weiße Flagge schwenken und mich dem Angreifer fügen in der Hoffnung, ohne überhandnehmende Blessuren davonzukommen? Eine Frage, die kaum zu beantworten ist.Die Ukraine hat sich für Verteidigung entschieden. Hätte sie es nicht und sofort die weiße Flagge geschwenkt, wäre die ukrainische Regierung schon Geschichte, es hätte weniger Tote und Zerstörung gegeben, die Ukraine wäre zumindest zu einem russischen Vasallenstaat geworden, wenn nicht sogar zu einem Teil Russlands. Hätte das die bessere Lösung im Ukrainekrieg sein können? Schwierig.Aber nun haben wir den Krieg, von Seiten Russlands ein Angriffskrieg, von Seiten der Ukraine ein Verteidigungskrieg, dessen Ende und dessen Ausgang mit welchen Perspektiven auch immer für eine Neuausrichtung der regionalen, möglicherweise sogar Weltordnung, noch nicht abzusehen ist.Krieg bringt immer Tod, Leid und Ungemach für die involvierten Menschen und Gesellschaften. Manch einer würde sagen: Krieg ist immer Scheiße. Aber jetzt ist er, wie schon geschrieben, nun mal da. Man wirft seinen Blick aufs völkerrechtliche Kriegsrecht, das Angriffskriege untersagt, Verteidigungskriege nicht. Insofern kann Russland aus völkerrechtlicher Sicht angeklagt werden, die Ukraine nicht. Und darüber hinaus achtet manch einer aufs übrige Kriegsrecht, das aktuell in Butscha mit den toten Zivilisten, mutmaßlich ums Leben gekommen durch russische Soldaten, wieder gebrochen worden zu sein scheint. Ach Putin, welche große, übergroße Schuld hast du dir aufgeladen!"Saubere" Kriege? Ein Witz! Kein Krieg ist sauber! Da hilft auch kein Kriegsrecht.Krieg ist wirklich einfach nur Scheiße! Und die Wirklichkeit konfrontiert uns trotzdem gerade jetzt mit "Shit happens", und das ist alles andere als lustig.Ist die weiße Flagge vielleicht doch die bessere Lösung - für die Menschen? Aber wohin würde das denn führen? Die Menschheit ist schon eine eigenartige Spezies - oder sind es, was Krieg betrifft, doch nur die Machthaber wie Putin, der mehr und mehr den Namen Put-ler verdient?