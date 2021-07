Könnte das Wetter den Ausgang der Bundestagswahlen maßgeblich beeinflussen?

Sollte nach der momentanen Regenflut, die, so habe ich den Eindruck, kaum als Phänomen des Klimawandels wahrgenommen wird, eine lang anhaltende extreme Hitzewelle mit Trockenheit in Deutschland einsetzen, was nicht sicher, aber möglich, vielleicht sogar wahrscheinlich ist, dürfte der Klimawandel, die nicht zu bestreitende Erwärmung der unteren Erdatmosphäre, auf der Prioritätenliste der Wähler wieder nach oben rutschen. Das Wetter als Entscheidungskriterium für das Kreuzchen auf dem Wahlzettel? Das hat schon etwas.Die nächste Zeit dürfte spannend werden, was die Bundestagswahlen betrifft. Schauen wir auf das Wetter, das mehr bewirken könnte als Kanzlerkandidaten bzw. -kandidatinnen.