Hommage an Petra Gerster vom heute-journal (ZDF)

BUNDESTAGSWAHLEN: Die PolitikerInnen unserer Parteien haben ihre SpitzenkandidatInnen, einige sogar voller Selbstbewusstsein ihre KandidatInnen für das BundeskanzlerInnenamt längst aufgestellt. Jetzt geht es darum, die WählerInnen zu überzeugen. Es wird spannend, welche aktuellen AmtsträgerInnen ihren Job an den Nagel werden hängen müssen, welche HoffnungsträgerInnen nach oben kommen. Hat die SPD ihre Verbindung zu den ArbeiterInnen verloren? Wird die Union die Zahl ihrer SympathisantInnen vermehren können? Welche Rolle spielen die KlimaaktivistInnen für die ProtagonistInnen der grünen BildungsbürgerInnenpartei? Können die freien DemokratInnen zum Zünglein an der Waage werden? Besitzen die SozialistInnen der Linken noch eine Chance? Und wie viele WählerInnen werden die NationalistInnen der AfD wählen? Viele Fragen, die erst die WählerInnen an der Wahlurne beantworten werden.AUSSENPOLITIK: Vor Monaten sah man noch Unmengen von DemonstrantInnen auf den Straßen von Belarus, heute beherrscht Angst die BürgerInnen des Landes. Die Entführung eines Flugzeugs zum Zwecke der Inhaftierung angeblicher TerroristInnen hat die EU-PolitikerInnen zu Sanktionen gegen das Land veranlasst. Außerhalb von Belarus gehen ProtestlerInnen auf die Straße gegen Lukaschenko.Nach dem Waffenstillstand zwischen den HamaskämpferInnen und den Ju(ü)dInnen Israels ist es wieder ruhig geworden bei den BerichterstatterInnen, obgleich der Konflikt zwischen den PalästinenserInnnen und den Ju(ü)dInnen einer Lösung keinen Schritt näher gekommen ist. Auch wird nicht mehr von AntisemitInnen auf deutschen Straßen gesprochen....Ach, was könnte ich hier noch schreiben über KünstlerInnen, WissenschaftlerInnen, ModeratorInnen, BeamtInnen, UnternehmerInnen, AsylbewerberInnen, PolizistInnen, AntifaschistInnen, HändlerInnnen, MyheimatlerInnen oder was auch immer.Petra Gerster, alles Gute im Ruhestand.