He has gone

Er ist gegangen: He has gone. Begnadigt hat er sich nicht, dafür aber manch anderen. Und er will wieder auftauchen, wie er sagt. Und das wird er wohl auch. Verfolgt man die Medien, so wird er sein Golfspiel lange unterbrechen müssen, um gezwungenermaßen vor Gericht aufzutauchen. Vorwürfe über Vorwürfe, und die nicht allein seine Amtszeit betreffend. Und diejenigen, die sich aus Angst vor seiner Macht bisher zurückgehalten haben, kommen aus ihren Löchern. Eine düstere Zukunft für den 45. "Du weißt schon, wer".

