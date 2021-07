Gegner grüner Politik: Das haben wir doch nicht gewollt!

Aber heute treten die Gegner der grünen Politik noch trotzig und von sich überzeugt auf, und das trotz genügender Gegenargumente.Die Politiker da oben, alles Dilettanten! Und dann noch die grüne Politik, wie fürchterlich! Dieses Denken ist auf myheimat, in Beiträgen und in Kommentaren, reichlich vertreten. Man versucht, sich lustig zu machen über grüne Politik, man versucht, sie gar verächtlich zu machen. Als wäre grüne Politik der Untergang Deutschlands. Dabei ist sie kein Alleinstellungsmerkmal der Partei DIE GRÜNEN, die in der Bundespolitik überhaupt nicht in Regierungsverantwortung stehen. Die grüne Politik, insbesondere die basierende Erkenntnis, dass gegen die Erwärmung der Atmosphäre etwas getan werden muss, gehört längst zu allen deutschen Parlamentsparteien, die AfD einmal ausgenommen. Die weit verbreitete Aversion gegen die Grünen lässt Menschen allerdings den gesamten Klimaschutz torpedieren. Desinformationen werden von diesen Menschen begierig aufgesaugt und fortgesponnen.In Jahren dürften die heutigen Gegner grüner Politik alles dafür tun, dass ihnen ihr heutiges Tun nicht vorgehalten wird. Vielleicht werden sie es schaffen, aus ihrer Saulusgesinnung eine Paulusgesinnung zu fabrizieren. Wenn nicht, werden sie in der Hoffnung, dass man es ihnen abnimmt, die Hände heben und ausrufen: Das haben wir doch nicht gewollt, das konnten wir doch nicht ahnen, wir wollten doch nur das Beste.