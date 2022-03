Fiktiv: Worte eines deutschen Simplicissimus zum Ukrainekrieg - was sagt man ihm?

Und warum das Ganze mit den Einschränkungen? Weil da ein Krieg in Osteuropa herrscht. Aber was habe ich denn damit zu tun. Ist mir doch egal, ich leb da nicht. Was passiert da überhaupt? Mich interessiert es nicht. Bei Nachrichten schalte ich um, Netflix ist viel besser. Sollen die sich doch die Köppe einschlagen, wie sie wollen. Ich lebe in Deutschland. Wir sollen den Preis für die Freiheit und Unabhängigkeit der Ukraine zahlen, höre ich. Ich will das nicht. Mich hat niemand gefragt. Ich habe nichts mit Politik zu tun. Ohnehin alles Verbrecher, die nur Geld scheffeln wollen. Die machen doch sowieso, was sie wollen.Ich will, dass es mir und meiner Familie gut geht. Mit dem, was da im Osten passiert, habe ich wirklich nichts zu tun. Also sorgt dafür, ihr Politiker, dass nicht alles so teuer wird. Ein Kollege hat mir gesagt, dass ihr einen Eid geschworen habt, alles zum Wohle des deutschen Volkes zu tun. Haltet euch doch daran."So weit, so gut - oder auch nicht. Wie geht man mit Simplicissimus um?