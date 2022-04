Eine Welt der Dilemmata - der einfache Bürger entzieht sich - verständlicherweise - einer Positionierung

Doch vorher noch etwas anderes, um das sich die Blaumeise nicht kümmern muss.Waffen liefern für die Ukraine oder nicht? Für beides gibt's Argumente, aber dennoch: Jede Entscheidung bereitet Bauchschmerzen. Irgendwie ist nichts von beiden richtig. Ein Dilemma.Importstopp für Energie aus Russland oder nicht? Für beides gibt's Argumente, aber dennoch: Jede Entscheidung bereitet Bauchschmerzen. Irgendwie ist nichts von beiden richtig. Ein Dilemma.Putin ist des Pudels Kern, allerdings: Die einen sehen den Kern so, die anderen so. Manche meinen, des Pudels Kern sei nicht der Aggressor Putin, sondern die Nato, Letzteres hauptsächlich kolportiert von Linken, als wäre Russland nicht ein diktatorisches Unterdrückungsregime, weitab von linker Ideologie.Wir wollen doch einfach nur Frieden, was jeder auf seine Art zum Ausdruck bringt.Glücklicherweise müssen wir aber nicht politisch entscheiden wie etwa die Grünen, die ihre Herkunft aus der Friedensbewegung momentan in bemerkenswerter Weise über Bord werfen, während die SPD laviert, die FDP sich noch auf Linie hält.Der einfache Bürger will sich da nicht reinziehen lassen. Er beschränkt sich auf das, was ihm wohltut. Auf myheimat ist es vorrangig die Beobachtung und Dokumentierung der Natur sowie die Veröffentlichung von Lokalem, das unsere Zustimmung findet. Einfach nur erbaulich. Aber wehe, politische Entscheidungen haben negative Auswirkungen auf unser Leben. Das wollen wir nicht. Aber noch spüren wir kaum etwas, von den Energiepreisen mal abgesehen. Aber da wissen wir auch nicht, wer oder was letztendlich dafür verantwortlich ist.Krieg ist Scheiße, das weiß jeder. Und saubere Kriege? Eine Illusion. Wir können froh sein, nicht an den Schalthebeln der Macht zu sein. Auch vollmundige Forderungen nach einer diplomatischen Lösung, auch wenn niemand weiß, wie die aussehen könnte, verheddern sich in Hoffnungen, von denen unklar ist, ob sie realistisch sind. Die aktuellen Ostermärsche prallen derzeit vor das Dilemma ihres Selbstverständnisses.So lasst uns hier auf myheimat Bilder aus der Natur und unverfängliche und nette Beiträge einstellen. Da begegnen wir jedenfalls keinem Dilemma.Und die Blaumeise? Sie hat doch was!