Die Coronaimpfung macht was mit uns - ich sortiere mich ein in die Reihe der Mahner - also ACHTUNG!

Na, was gibt es nicht alles für Gerüchte über Aus- und Nachwirkungen der Coronaimpfungen! Und immer wieder als Reaktion Dementi, Abgewiegelungen und Beschwichtigungen. Das Vertrauen in offizielle Verlautbarungen scheint allerdings zu schwinden. Viele Menschen bleiben deshalb fest in ihrem Glauben: Den Impfstoffen ist nicht zu trauen. Vielleicht haben sie recht. Als Verschwörungsnarrative dargestellte Behauptungen haben für viele längst den Charakter von Gewissheiten angenommen.



Und mir ist nun aus gut unterrichteten Quellen Neues zugespielt worden, weshalb eine Impfung mit Vorsicht angegangen werden sollte. Was ist dieses Neue?



1. Die Impfstoffe, jedenfalls einige von ihnen, erhöhen die Funktionalität unserer Gehirnzellen und lassen unsere Intelligenz und Konzentrationsfähigkeit nach oben schnellen.



2. Die Impfstoffe neigen dazu, unsere Muskeln ohne Training aufzubauen und unseren Körper zu stählen.



3. Die Impfstoffe beeinflussen unser seelisches Befinden. Sie führen zu mehr innerer Ruhe, Gelassenheit und Zufriedenheit.



4. Ob die Impfung ein Leben lang vor Corona schützt, ist wissenschaftlich nicht belegt.



Folglich kann man doch nur den mahnenden Finger erheben: Wägt genau ab, ob ihr euch impfen lasst.



Und jetzt ist schon klar: Meinen hier vermittelten Informationen werden wieder Dementi folgen. Aber bleibt beharrlich auf eurem Weg nach der Wahrheit!

Und bedenkt: Die Lügenpresse lauert überall.

