Die Abgehängten - doch die im Dunklen sieht man bekanntlich nicht

Junge Generation



Welt der Arbeit



Seelische Wunden



Das fängt schon bei den Kleinen an, deren Persönlichkeitsentwicklung nicht die üblichen Rahmenbedingungen des sozialen Miteinanders hat, und setzt sich bei den Schülern fort, denen soziale und motorische Bedürfnisse verwehrt werden. Und was ihr schulisches Lernen betrifft, eine Basis für ihr späteres Leben? Der einheitliche Schulrahmen ist weitgehend weggebrochen. Einzelkämpferqualitäten sind gefordert. Die Heranwachsenden mit guten häuslichen Bedingungen und einer soliden Anstrengungsbereitschaft werden das Homeschooling wohl glimpflich überstehen. Viele andere allerdings dürften jetzt schon ein weitgehend verlorenes Jahr für sich verbuchen müssen. So wird nicht nur der durchschnittliche Zuwachs an Bildung einen Dämpfer erhalten, sondern die Schere zwischen den Bildungsgewinnern und Bildungsverlierern in der jungen Generation weiter auseinandergehen. Gnädige Zensuren auf den Zeugnissen werden darüber nicht hinwegtäuschen können. Über Spätfolgen wird man sich nicht wundern können.Und in der Welt der potenziell Erwerbstätigen? Es gibt offensichtlich Gewinner der Krise, auf Arbeitgeber- wie auf Arbeitnehmerseite, aber auch viele Verlierer. Werden alle diejenigen, die durch das Kurzarbeitergeld mehr schlecht als recht über Wasser gehalten werden, wieder in ihren früheren Erwerbsmodus zurückfinden? Was geschieht, wenn der Staat auf leere Kassen verweisen muss und die "Stütze" nicht mehr als selbstverständlich daherkommt. Und die Kleinunternehmer, die am Tropf hängen und währenddessen ihre Rücklagen aufzehren, angefangen bei den Gastronomen über die Ladenbetreiber bis hin zu den Nagelstudiobetreibern, wie lange wird es bei ihnen noch gehen? Haben sie vielleicht schon längst das Handtuch ergriffen, um es bald zu werfen, wie bei einigen schon geschehen?Wie schaut es mit den seelischen Wunden in unserer Gesellschaft aus? Vereinsamung ist keine Fata Morgana, sondern Realität. Sie findet statt in Haushalten, Heimen und Krankenhäusern. Und was geschieht an seelischen Verletzungen in unseren Familien, die Corona oftmals überfordert?Alles nur exemplarische Schlaglichter ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Aber das, was im Dunklen passiert, ist naturgemäß schwer zu sehen, zumal Abgehängte in der Regel keine laut- und durchsetzungsstarke Lobby besitzen. Womöglich packt unsere Gesellschaft noch der Schrecken, wenn die Scheinwerfer bis ins Dunkle vordringen.Das bedeutet nicht, jegliche restriktive Coronapolitik zu verteufeln, gleichwohl Fehler gemacht wurden. Wir leben in einer Dilemmazeit.