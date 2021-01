Anzeige

Der kleine Nils und ihre Schwester Lena dürfen mit Mama nun doch Oma und Opa besuchen - "plus eine Person" in NRW relativiert

Die Mama möchte mit ihren kleinen Kindern Nils und Lena Oma und Opa besuchen. Bislang kein Problem. Aber welch ein Schreck, als die Politik jetzt von den zwei Hausständen abwich und die Einschränkung "ein Hausstand plus eine Person" beschloss. Oma und Opa befürchteten schon, in den nächsten Wochen auf einen Besuch ihrer kleinen Enkelkinder Nils und Lena mit deren Mama verzichten zu müssen. Für NRW ist diese Befürchtung allerdings vom Tisch.



In der jüngsten Coronaschutzverordnung des Landes NRW vom 7.Januar 2021, die am 11.Januar in Kraft tritt, ist unter § 2 Punkt (2) zu lesen:



Der Mindestabstand darf unterschritten werden

1. zwischen Personen des eigenen Hausstandes

1a. beim Zusammentreffen von Personen eines Hausstandes mit höchstens einer Person aus einem anderen Hausstand, die von zu betreuenden Kindern aus ihrem Hausstand begleitet werden kann,

...

