Der Frauentag ist vorbei, von Frauen in Deutschland kaum genutzt - alle Frauen wohl zufrieden - glückliches Deutschland!

Mir liegen keine Statistiken vor. Vielleicht gibt es sie gar nicht. Aber ich stelle nur vier ausgewählte Fragen, was die Familien angeht:



1. Waren Väter und Mütter gleichermaßen fürs Homeschooling zuständig?

2. Haben sich Väter oder Mütter gleichermaßen um die Kinder gekümmert?

3. Haben sich Väter oder Mütter gleichermaßen um den Haushalt gekümmert?

4. Haben Väter oder Mütter gleichermaßen zum Familieneinkommen beigetragen?



Die Fragen sind falsch gestellt, mag man erwidern, da Männer und Frauen verschiedene Rollen besitzen. Naturgegebene Rollen? Klar, in jeder Familie müssen Übereinkünfte getroffen werden. Wenn der statistische Durchschnitt aber keine Bejahung der Fragen bestätigt, bleiben grundsätzliche Fragezeichen. Steht es optimal um die Gleichberechtigung von Mann und Frau?



Auf MyHeimat jedenfalls gab's am gestrigen Frauentag keine einzige Beitragsäußerung einer Frau, dass die Gleichberechtigung noch nicht erreicht sei und man weiter drum kämpfen müsse. Die Frauen sind zufrieden mit dem Ist-Zustand.



Na denn: Lasst uns im paradiesischen Zustand weitermachen!

