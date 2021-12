Corona: Könnte sich eine Impfpflicht als Büchse der Pandora erweisen? Staatsfeinde dürften sich freuen!

Glaubwürdigkeit der Politik



Spaltung der Gesellschaft und Hoffnung für Staatsfeinde



Fragen bleiben

Ahnungen

Was macht das mit der Glaubwürdigkeit der Politik? Kaum etwas Gutes. Das ohnehin schon geschwundene Vertrauen in die Politik könnte noch mehr Schaden nehmen. Die Menschen wenden sich entweder noch mehr als bisher von der Politik ab und begeben sich in ihre kleine Biedermeierwelt oder nehmen eine Widerstandshaltung ein.Bisher ist die große Mehrheit der Bevölkerung der Coronapolitik brav gefolgt. Ausnahmen gab es natürlich immer, man denke an die Querdenkenbewegung, die ihren Pik längst überschritten hat. Die meisten Menschen dürften auch bei der Verordnung einer Impfpflicht weiter der Regierungspolitik folgen. Eine Gefahr ist aber eine deutlichere Abspaltung, wenn man so will, eine Diskriminierung. Das macht bekanntlich der jetzt schon verordnete Lockdown für Ungeimpfte. Und eine Impfpflicht kann eine Eskalation der Spaltung hervorrufen. Die orthodoxen Impfverweigerer unter den Ungeimpften könnten sich radikalisieren und leichte Beute der tatsächlichen Staatsfeinde werden, die Corona nur zum Anlass nehmen, gegen den Staat vorzugehen wie etwa jetzt bei dem an Methoden der SA erinnernden Fackelauflauf vor dem Haus von Petra Köpping, der sächsischen Gesundheitministerin. Aber nicht nur eine Radikalisierung einer in die Enge getriebenen Minderheit ist zu befürchten, an deren Spitze sich zu setzen die Staatsfeinde bessere Chancen haben, sondern auch eine Radikalisierung der Gegner dieser Minderheit, die sich nicht nur im öffentlichen, sondern auch im privaten Raum Bahn brechen könnte.Viele Konjunktive, zugegebenermaßen, aber alles andere als abwegig.Und die weitere Frage: Wird die Impfpflicht die Impfquote nach oben schnellen lassen? Und: Kann man die Impfpflicht überhaupt durchsetzen, die ja schließlich nicht gleichzusetzen ist mit einem Impfzwang? Außerdem: Sollten wir die Hoffnung auf den Weg der Überzeugung und Freiwilligkeit fahren lassen?Eine generelle Impfpflicht kann leicht zu sozialen Verwerfungen führen. Und nicht zuletzt: Die Rechtsextremen dürften frische Morgenluft schnuppern und der Politik dankbar sein.Ach, so eine Büchse der Pandora, ist sie einmal geöffnet, kann die entlassenen Übel nicht mehr so einfach einfangen. Oder, um mit Goethe zu sprechen: Die Geister, die ich rief, ich werd' sie nicht mehr los. Oder darf man hoffen, dass der alte Meister seinem Zauberlehrling zu Hilfe eilt?