Boris Palmer - anfangs gescholten, jetzt das Zeug zur Lichtgestalt in der Coronazeit

Merkur.de fasst die wesentlichen Punkte des Tübinger Wegs wie folgt zusammen:Vollständig ist diese Zusammenstellung nicht, macht aber deutlich, welche Möglichkeiten es auf kommunaler Ebene in Deutschland gibt, ohne auf Direktiven von oben zu warten.Die Pandemiebeauftragte des Landkreises Tübingen, Lisa Federle, sagt: "Fakt ist, dass wir in Tübingen über 20.000 Leute asymptomatisch getestet haben. Davon hatten wir 350, die positiv waren, und die haben wir rausgezogen. Die waren natürlich teilweise richtig entsetzt. Teilweise haben sie es gar nicht geglaubt. ... Die haben schon mal niemanden mehr angesteckt. Wir haben die natürlich sofort zum PCR-Test geschickt und ihnen gesagt, dass sie in Quarantäne müssen. Und wir haben es dem Gesundheitsamt gemeldet."Die 7-Tage-Inzidenz lag in Tübingen vor wenigen Tagen, am 7. März, unter 30.Federle ergänzt, jeder könne sich jeden Tag testen lassen: "Ich wusste nicht, ob wir das Geld zusammenbekommen. Aber wir haben es zusammenbekommen. Und wir haben getestet, getestet, getestet."Palmer/Federle, ein vorbildliches Gespann.