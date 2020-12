Anzeige

Süßer die Glocke nie klingt

Fest gegossen im Bewusstsein,

Lehren, von außen eingebrannt,

Steht der Glaube, sauber und rein.

Zweifel sind per se verbannt.



Oh Mensch, erkennst du's nicht?

Sein und Bewusstsein fordern dich.

Stehst du dann vor eig'nem Gericht,

Kannst du dann wahren dein Gesicht?



Sklave sein oder mündig,

Gegeben der Verstand.

Was getan, geworden sündig?

Du hast es in der Hand!



Deshalb:



Frisch, Gesellen, seid zur Hand!

Von der Stirne heiß

Rinnen muss der Schweiß,

Soll das Werk den Meister loben;

Doch der Segen kommt von oben.



