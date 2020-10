Anzeige

Skyfall: Ich glaube, es zieht ein Sturm auf - wen interessiert's?

Die Überschrift, ein Zitat aus James Bond: Skyfall. Warum tu ich mir das an? Ich hab' nach der Tagesschau einfach gewählt. Auf Babylon Berlin hatte ich mich nie eingelassen. Zu langatmiges Format. Gleich wird Adele singen, vermute ich. Die Rollläden schließen. Automatisch, Zeitschaltuhr. Auf myheimat nichts, was ich kommentieren wollte. Ich fühle keinen Puls des Lebens. Warum ist das so? Ich ziehe an meiner Zigarette. Gleich noch etwas essen. Auf Skyfall Schießerei, Gott sei Dank kein Corona. Man ist es leid. Oh, der Bösewicht ist eingetroffen. Action, wie schön und doch so nichtssagend. Unterhaltung für den Moment.



Fehlgebildete Kinder im Mutterleib: In Polen steht ihre Abtreibung jetzt unter Strafe. In Belarus werden die Demonstranten zusammengeknüppelt oder inhaftiert. Sacharowpreis - prima! Selbstbestimmtes Sterben? Ferdinand von Schirach lässt grüßen. Ach ja, das war die Tagesschau. Und bitte nicht mehr Trump. Es reicht. Und Corona blende ich mal aus.



Das Gute hat bei James Bond gewonnen. Das Gute? Adele hat am Schluss nicht gesungen, vielleicht am Anfang, den ich nicht gesehen habe. Egal. Jetzt heutejournal. Oh mein Gott, schon wieder Corona.



Was sind wir Menschen? Treibholz? Irgendwie machen wir es uns alle aber immer heimelig, jeder nach seinem Gusto.



Fragt der eine den anderen: "Kannst du einen Satz mit Wayne formulieren?" "Klar, antwortet der, "wayne interessiert's?"





