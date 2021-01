Kevin, Zeynep, Nico oder Angelina allein zu Haus' - scheiß Corona!

Scheiß Homeschooling, denkt sich das Kind. Während es sich auf seinem Schreibstischstuhl dreht und dreht, als wollte es etwas von sich abschütteln, sitzt der Mathelehrer zu Hause, ist froh, die Schüler mit Arbeitsaufträgen und Erklärungen versorgt zu haben, beantwortet zwischendurch auch schon Nachfragen von Schülern aus verschiedenen Klassen, ärgert sich immer noch darüber, dass die Videokonferenz heute Morgen mal wieder ein technischer Schuss in den Ofen war, weiß, dass er heute noch einige gemailte Arbeitsergebnisse sichten und bewerten muss, sinniert über sein eigenes Berufsverständnis und flüstert, kaum vernehmbar, aber so laut, dass er meint, damit ein Statement in die Welt hinauszusenden: "Scheiß Corona!"Das Kind hängt inzwischen über seinem liebsten Computerspiel. Da ruft die Mutter aus der Küche: "Heute Nachmittag kommt Opa vorbei. Der kann dir bestimmt helfen." Ich glaub', ich hau mich gleich noch mal etwas hin, quittiert das Kind in Gedanken Mutters Bemerkung. Doch dann greift es plötzlich zum Handy und tippt einige Male drauf und wartet. "Hi, ich find' das alles so was von Scheiße. Wann ist endlich wieder Schule?"