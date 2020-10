FROHE WEIHNACHTEN 2020 - ein Blick nach vorn

Advent, ursprünglich eine stille Zeit, in der jüngeren Vergangenheit eine vorweggenommene Weihnachtszeit voller Trubel. Mit Weihnachten wurde - fälschlicherweise - ein Schlusspunkt der Weihnachtszeit gesetzt. Denn Weihnachten ist ursprünglich der Beginn. Corona wird uns den Advent wieder zu einer stillen Zeit der Zurückgezogenheit und des Abwartens machen. Keine munteres Shopping in vollgestopften Einkaufsmeilen, kein Gedränge auf Weihnachtsmärkten. Alltagsleben in Schulen, in KiTas, am Arbeitsplatz? Mir schwant weitgehender Stillstand. Die Adventszeit wird uns alle vermutlich auf uns selbst zurückwerfen. Lebenskrisen in der Dunkelheit der Jahreszeit werden Konjunktur haben.Und da ist die große Chance von Weihnachten, Hoffnung und Zuversicht zu geben. Dafür braucht man nicht unbedingt gläubig zu sein. Es geht um Gefühle.In diesem Sinne: FROHE WEIHNACHTEN!