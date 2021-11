Frage an uns Großeltern: Wie mag die Welt unserer Enkel aussehen, wenn sie so alt sind wie wir?

Werden sie in einer Welt leben, in der die Erde bevölkerungsmäßig aus allen Nähten platzt? Oder hat man das Bevölkerungswachstum in den Griff bekommen?Werden sie in einer Welt leben, in der es ein Hauen und ein Stechen unter den Menschen, unter den Staaten, unter den Völkern gibt? Oder herrscht Frieden?Werden sie in einer Welt leben, in der die Klimakrise überwunden ist? Oder hat sie die Menschen überrollt?Werden sie in einer Welt leben, in der Gesundheit selbstverständlich ist? Oder grassieren tödliche Krankheiten allenthalben?Werden sie in einer Welt leben, in der die Menschen gut versorgt sind? Oder herrscht Mangel und Not?Werden sie in einer Welt leben, in der die Menschen noch einer erwerbsmäßigen Arbeit nachgehen? Oder haben Roboter das übernommen?Werden sie in einer Welt leben, in der sie noch entscheiden? Oder hat die KI (künstliche Intelligenz) das Zepter ergriffen?Werden sie in einer Welt leben, in der Totalitarismus die Herrschaft angetreten hat? Oder haben Demokratie und Freiheit obsiegt?Fragen über Fragen, die sich fortsetzen ließen. Aber Fragen, deren Antworten, von künftiger Realität gegeben, das Leben unserer Enkel prägen werden. Und die Erde dreht sich bildlich gesehen immer schneller. Im Mittelalter war es noch ziemlich unerheblich fürs Leben, ob man 100 Jahre früher oder später lebte. Inzwischen ist das aber ganz anders. Die Entwicklung schreitet in zunehmend rasantem Tempo - voran? Wer weiß? Die Großeltern von uns Großeltern bekämen womöglich einen Schrecken, vielleicht auch große staunende Augen, könnten sie einen Blick auf unsere Zeit werfen.