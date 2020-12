Das Jahr 2073 - eine veränderte Welt - aber da sind wir ja längst tot

Arbeit als Mittel zum Broterwerb, 50 Jahre zuvor noch das Non-plus-ultra weltweiter Wirtschaftspolitik, hat längst ausgedient. Produktion, Dienstleistungen, Landwirtschaft sind längst automatisiert und von der KI beherrscht. Die Wirtschaftsleistungen hat die Regierung eingependelt auf ein Maß, das die Umwelt nicht belastet und allen Menschen ein würdiges Leben erlaubt. Arbeit ist nicht mehr der Sinn des Lebens. Zum Sinn wird die Selbstbestimmung und -erfüllung des Lebens unabhängig von Existenzsorgen. Schließlich erhält jeder sein bedingungsloses Grundeinkommen. Wer mehr haben will, erwirbt sich Rechte darauf durch Leistungen für die Gesellschaft, für die Mitmenschen. Das Ehrenamt hat einen finanziellen Aspekt gewonnen. Es gibt keinen Kapitalismus mehr wie in früherer Zeit. Alle Wirtschaft unterliegt der Aufsicht und weitgehenden Kontrolle der vereinigten Staatengemeinschaft. Dennoch kann man nicht von Kommunismus sprechen. Wer oben an den Hebeln der Macht steht, wird demokratisch ermittelt. Über Wahlmänner werden schließlich die inzwischen weitgehend international aufgestellten Parteien mit einer Regierungsbildung beauftragt.Bei allem Föderalismus, den es in der UMDN gibt, existieren klare eherne Vorgaben, die in der Verfassung der Union stehen, deren Erarbeitung einiger Jahre bedurfte, für die sich dann aber etwa 75 Prozent der beteiligten Staaten ausgesprochen hatten. Aufgrund von Alternativlosigkeit haben sich die restlichen 25 Prozent gebeugt. Ihren Ausschluss aus der Union wollten sie nicht riskieren.Die UMDN hat sich bei allen technischen Möglichkeiten gegen die totale Überwachung der Menschen entschieden. Die Freiheit als hohes Gut ist in der Verfassung verankert. Der Mensch bleibt in vielerlei Hinsicht unberührt, so dass ihm Fehltritte, Irrtümer und falsche Entscheidungen, die mitunter auch zu kriminellen Handlungen führen, ermöglicht bleiben.