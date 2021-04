Bitte nicht lesen, bitte erst recht nicht kommentieren - eine persönliche Erklärung - schönen Tag noch oder doch besser: Gute Nacht!

Bin ich vom Regen in die Traufe geraten, frage ich mich inzwischen. Wo sind die Bürgerinnen und Bürger hier, die sich als demokratische Staatsbürger einbringen, die öffentlich Meinungen und Positionen zu den wichtigen Themen unserer Zeit vertreten, deren es genügend gibt. Ich habe Meinungen, oftmals zugegebenermaßen unausgegoren. Ich mache sie öffentlich und bin um jede Stimme froh, die mir zustimmt oder mir widerspricht oder zumindest Bedenken äußert. Das ist schließlich lebendige Demokratie.Mein Dank gilt all den wenigen im Promillebereich, die hier auf Myheimat ihren Mund aufmachen und einem doch selbstverständlichen demokratischen Impuls folgen. Was soll ich der komplementären überwältigenden Mehrheit der Myheimatler sagen, die prozentmäßig SED-Abstimmungsergebnisse geradezu lächerlich erscheinen lässt?Ich bin wirklich nur ein kleines Licht. Aber ich leuchte wenigstens. Das kann mir keiner nehmen.Ich will hier niemanden persönlich an den Pranger stellen. Ich stelle nur fest, dass demokratisch angelegte breite Diskurse zu wichtigen Themen unserer Heimat Deutschland auf Myheimat eine Illusion sind - und bedauere das zutiefst.Schönen Tag noch oder doch besser: Gute Nacht!