Angst vor dem Tod? Nein! Durch Corona? Erst recht nicht! Aber ich bleibe als Geimpfter trotzdem vorerst bei der Maske!

Ab heute gelten zahlreiche Coronaregeln nicht mehr, manche Bundesländer verlängern manche davon aber zur Überbrückung bis zum 2.April wie etwa NRW, auch wenn man inzwischen kaum mehr durchblickt, was wo Pflicht ist, was nicht. Und wie es danach weitergeht? Who knows?Dennoch: Ich werde die schon fast liebgewordene Gewohnheit des Maskentragens nicht über Bord werfen, auch wenn ich es oft bedauere, dass die menschlichen Kommunikation über Mimik darunter gewaltig leidet. Sich hinter der Maske verstecken, hat allerdings auch was.Mal schauen, wie lang die Bürgertests noch kostenlos bleiben. Wenn sie es nicht mehr sein sollten, aber auch, wenn negative Coronatests nicht mehr verlangt werden, werden die offiziell verbreiteten Coronazahlen wohl drastisch sinken. Was bleiben wird, dürften die Zahlen der im Zusammenhang mit Corona Verstorbenen sein, wenn sie es überhaupt noch in die Nachrichten schaffen sollten. Und ob an Corona verstorben, bleibt ohnehin im Dunkeln.Wir befinden uns jedenfalls in einer eigenartigen Phase der Pandemie. Höchststände bei den Inzidenzwerten, gnädige Omikronvariante, Rückkehr zur Normalität.Mal schauen, wie die Geschichtsschreibung im Rückblick das Pandemiehandling beurteilt. Vielleicht bekomme ich es noch mit. Die Wahrscheinlichkeit besteht.