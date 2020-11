Deutschlandreise -Teil III: Von Dresden bis Trier

Historisches aus Ostdeutschland

Gensfleisch und anderes



Anflug auf Trier



Außerdem: Von Pegida haben wir bei unserem Rundgang nichts bemerkt, sieht man von einigen Graffitis absieht. Wenn wir aber Dresdner drauf ansprachen, äußerten sie durchweg ihren Verdruss über die Pegida-Bewegung, die ihrer Stadt einen Fleck auf ihrem Image eingetragen hätte.Nun, jetzt sind wir wieder in der Luft und folgen der Elbe flussaufwärts bis zur tschechischen Grenze, wo sie in eindrucksvoller Weise das Elbsandsteingebirge durchbricht. Wir drehen scharf nach Westen ab und folgen der Linie Chemnitz-Gera-Jena-Erfurt-Gotha und lassen dabei das Erzgebirge südlich liegen. Zwischen Jena und Erfurt, der Hauptstadt Thüringens, drehen wir einige Runden über Weimar an der Ilm zu Ehren unserer Dichterfürsten Goethe und Schiller, den beiden Säulen der deutschen Klassik, die dort ihre Werke für die Ewigkeit zu Papier brachten. Kai-Uwe und ich sangen Goethes Zauberlehrling in der musikalischen Fassung von Achim Reichel: Walle, walle manche Strecke, dass zum Zwecke Wasser fließe ... Ein Gedankensprung: Weimar, ein Jahrhundert später der Zufluchtsort der deutschen Regierung vor den Putschisten Kapp und Lüttwitz, bevor diese wieder nach Berlin zurückkehren konnte, gab der ersten deutschen Republik ihren Namen. Die Weimarer Republik hielt allerdings nur knapp anderthalb Jahrzehnte, bis dann die Nationalsozialisten 1933 an die Macht kamen und die 12 Jahre dunkelster deutschen Geschichte einläuteten. Diese Rückbesinnung wurde uns noch einmal klar vor Augen geführt, als wir die in unmittelbarer Nähe liegende Gedenkstätte des früheren Konzentrationslagers Buchenwald rechts unter uns entdeckten.Nun heißt es weiter: Go West! Wir überfliegen Erfurt und Gotha und halten, ohne unserem Flugzeug das zu erlauben, kurz inne, als wir die Wartburg bei Eisenach am Nordrand des Thüringer Waldes erreichen, wo uns zum zweiten Mal der Reformator Martin Luther begegnet, der dort die Bibel übersetzte und damit das Startsignal dafür setzte, das verschriftliche Kulturgut der Menschheit aus den Klauen einer elitären Minderheit zu reißen und einer breiten Bevölkerung zugänglich zu machen.Weiter geht's durch einen raueren Teil unserer Mittelgebirgslandschaften. Wälder über Wälder. Zwischen Rhön und Vogelsberg gleitet unsere Maschine dahin, um seine beiden Insassen auf Frankfurt zuzusteuern, das wir schon bald, als wir die Wetterau erreichen, am Horizont erspähen. Frankfurt, die unbestrittene Finanzmetropole Deutschlands mit den Protzbauten der Banken, am Main gelegen. Ich denke an das vergleichsweise winzige Frankfurt an der Oder. Aber nun sind wir am Weißwurstäquator, wie der Main auch häufig genannt wird. Von Frankfurt ist es nur ein Katzensprung nach Mainz, der Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz, am Südsaum des Rheinknies, der hessischen Hauptstadt Wiesbaden gegenüber. Auf Mainzer Gebiet nimmt der Rhein den Main mit offenen Armen auf. Kai-Uwe dreht mir seinen Kopf zu und sagt nur ein Wort: Gensfleisch. Was willst du jetzt mit Gänsefleisch, entgegne ich erstaunt. Gensfleisch ist der Erfinder des Buchdrucks mit beweglichen Lettern, versucht er mich aufzuklären. Ach, Quatsch, das war Johannes Gutenberg um 1450 rum, und zwar hier in der Stadt unter uns. Genüsslich belehrt mich mein Freund: Gutenberg hieß eigentlich Gensfleisch, wurde dann aber nur noch Gutenberg genannt, einer der einflussreichsten Deutschen. Er hatte übrigens schon weit vor Luther eine Bibel gedruckt, die nach ihm benannte Gutenberg-Bibel. Dank Gutenberg brauchten Bücher nicht mehr durch Abschreiben vervielfältigt werden, eine Revolution. Und ich dachte: Da konnte der Luther ja froh sein, dass seine ins Deutsche übersetzte Bibelfassung durch Gutenbergs Erfindung schnell Verbreitung finden konnte.Wir lassen links das Weinbaugebiet Rheinhessen liegen und halten unseren Westkurs bei, folgen dabei dem Hunsrück, den die Mosel von der Eifel im Norden trennt, und setzen kurz vor der Grenze zu Luxemburg zur Landung an. Wir sind in Trier, einer geschichtsträchtigen Stadt, die wir nicht unbesucht lassen wollen, zumal herrlichstes Sonnenwetter mit warmen Temperaturen herrscht. Wie üblich klatschen wir uns ab. Morgen geht's weiter.