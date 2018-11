VOM VERBAND AUSGEZEICHNET

Einige der Agawanger Allkämpfer wurden diesen Sommer im Zuge der Landkreismeisterschaft im traditionellen Allkampf-Jitsu in Zusmarshausen geehrt

. Die Deutsche Allkampf Union e. V. sprach den Sportlern für ihre langjährige ehrenamtliche Tätigkeit als Punkt- und Kampfrichter, sowie jahrelange erfolgreiche Teilnahme an nationalen und internationalen Wettkämpfen oder andere außerordentliche Dienste um den Verband besonderes Lob aus.Die Auszeichnungen in Gold, Silber und Bronze gingen an (stehend von re) Karin Seitel, Bernd Bigelmayr, Herbert Baumeister, Patrick Wellner, Ines Reitz, Simon Felix und (kniend von re) Sarah Baumeister, Selina Mück, Pascal Wellner, Nicklas Hülsken, Andreas Eisele und Lea Scheufler.