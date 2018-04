vhs Königsbrunn - Kanu-Wanderfahrt für Anfänger und Familien (Kinder ab 6 J.) - Donau

Rennertshofen : Donau |

mit Michael Becking

Donau (Schwierigkeitsgrad leicht).

Diese Tour führt uns auf der Donau von Bertoldsheim direkt in das malerische Neuburg mit dem imposanten Residenzschloss. Bevor wir mit der ersten Schleuse uns und unsere Boote 7 Meter absenken, erlernen die Teilnehmer auf dem Stausee die Grundschläge die sie brauchen, um sich und ihr Boot in die gewünschte Richtung zu bewegen. Anschließend paddeln wir durch üppige Auwälder begleitet von schönen Hügelketten fernab vom Verkehrslärm Richtung Neuburg wo man nach der Kanutour noch gemütlich in der historischen, wunderschönen restaurierten Altstadt den Tag ausklingen lassen kann. Die Ausrüstung und das Material werden gestellt. Informationen über Anreise, Kleidung, Verpflegung … werden nach der Anmeldung zugesandt.

Eine kostenlose Abmeldung ist in der Woche vor dem Kursbeginn nicht mehr möglich!

Anmeldung bei der vhs Königsbrunn

Königsbrunn EKÖ302a01