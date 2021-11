Dermatologen wollen, dass Sie die Vorteile von CBD-Lippenbalsam kennen

CBD findet sich in fast jedem Produkt, das Sie sich vorstellen können. Manchmal aus einem legitimen Grund (z. B. beim Duschen ), manchmal aber auch nur als Marketing-Taktik (siehe CBD-Leggings).Experten sind sich jedoch einig, dass CBD-Lippenbalsam echte Vorteile hat und es sich lohnen könnte, ihn aufzutragen, wenn Ihre Lippen diesen Winter ungewöhnlich trocken sind.CBD-Extrakt, aufgetragen in einem Lippenbalsam, spendet trockenen, verletzten Lippen Feuchtigkeit. Claudia Mata, Mitbegründerin von Vertly, erklärt: "CBD ist unglaublich nahrhaft, die helfen können, ausgetrocknete Haut zu lindern."CBD ist ein Top-Kandidat für die Feuchtigkeitspflege, ähnlich wie die von Dermatologen am meisten empfohlene Substanz zur Heilung rissiger Lippen (Bienenwachs!). "CBD-Öl schließt die Feuchtigkeit in den Lippen ein und verhindert, dass sie trocken oder schuppig werden", sagt Dr. Gretchen Frieling, eine dreifach zertifizierte Dermatopathologin.CBD hat auf dem pharmazeutischen Markt für Furore gesorgt und macht sich besonders gut. CBD-Körperöle, Gesichtsserum, Gesichtsöle, Anti-Aging-Gesichtsserum, Glow-Öle, Augen Seren, Anti-Akne-Cremes, schmerzlindernde Sprays, schmerzlindernde Roll-ons, schmerzlindernde Cremes und schmerzlindernde Öle sind in den letzten Jahren äußerst beliebt geworden.CBD hat sich im Bereich der Hautpflege eine Nische unter den verschiedenen Anwendungen geschaffen. CBD-Öle werden von mehreren bekannten Hautpflege Unternehmen wie Sagely und Herbivore Emerald verwendet, um ihre Produkte zu verbessern und ihren Kunden zusätzliche Vorteile bei der Hautpflege zu bieten.Mehrere Menschen haben berichtet, dass CBD-Produkte ihnen bei der Bekämpfung von Alterungserscheinungen wie Falten, feinen Linien, dunklen Flecken, ungleichmäßigem Hautton und mehr geholfen haben. Weitere Vorteile von CBD-Hautpflegeprodukten sind die Behandlung von Sonnenbränden, das Erscheinungsbild einer strahlenden und jugendlichen Haut, und vieles mehr. Die Vorteile von CBD haben nun auch ihren Weg in die Augenpflege gefunden.Dunkle Augenringe und geschwollene Haut um die Augen können mit CBD-Augencreme gelindert werdenDunkle Augenringe sind eines der häufigsten Probleme, die die meisten Menschen mit ihren Augen haben. Dunkle Augenringe können durch eine Vielzahl von Faktoren verursacht werden.● Extreme Erschöpfung● Überanstrengung● Zu wenig Schlaf● Übermüdung● Bluthochdruck und Stress● Dehydrierung● Sonnenbrand wird durch übermäßige Sonnenbestrahlung verursacht● Genetik● Wenn Sie Probleme mit der Schilddrüse haben● Trockenheit der Augen● AllergienDiese Variablen führen dazu, dass sich die Venen hinter den Augen ausbeulen und die Haut in diesem Bereich schwarz und trüb wird. Außerdem schwillt die Haut unter Ihren Augen an.Der Bereich unter den unteren Augenlidern erscheint vergrößert und erzeugt einen Schatten unter den Lidern. Dies verschlimmert die Schwellungen und lässt die Haut fahl und leblos erscheinen.