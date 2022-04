Am Sonnabend, den 7.5.2022, geben die Lüneburger Beatbands REWIND und THE PINT ein Benefizkonzert für die Ukraine. Beginn ist 20 Uhr im ONE WORLD in Reinstorf.

Reinstorf : One World |

THE PINT: v.l.n.r. Wilfried Reiser, Ralph Tegeler, Dietmar Hesebeck, Thomas Böttcher, Holger Gulyas



Als in den 60er Jahren die Jugend in Schützenhäuser und Dorfsäle stürmte, wo heimische Beatbands die aktuellen Hits englischer Bands spielten, gründeten fünf Jungs aus Lüneburg, Adendorf und Dahlenburg THE PINT. Vier von ihnen waren Klassenkameraden am Johanneum, und einer von ihnen, Ralph Tegeler, verfügte bereits über eine mehrjährige Banderfahrung bei Those Hooks. Gemeinsam mit Dietmar Hesebeck (Gesang), Holger Gulyas (Gitarre), Thomas Böttcher (Bass) und Wilfried Reiser (Schlagzeug) wurde sonnabends nach der Schule auf dem Saal des Dahlenburger Gasthauses Schoop geprobt. „Sunshine Of Your Love“ und „White Room“ des genialen Eric Clapton von „Cream“ sowie Hits der „Yardbirds“ und der „Pretty Things“ gehörten zum Repertoire der Band.



Familiengründung, Studium, Ausbildung oder Ortswechsel ließen die Band ab 1972 zunächst ruhen, bis die Bandmitglieder 2016 auf einer privaten Feier beschlossen, den „Spielbetrieb“ wieder aufzunehmen. Den ersten PINT-Auftritt nach 43 Jahren Pause gab es dann im folgenden Jahr vor begeisterten Hochzeitsgästen von Ralph und Sonja im ONE WORLD. Und im Jahr darauf kochte der volle Saal des Gasthauses Räucherkate in Stiepelse, als THE PINT im Wechsel mit THE MC SONICS und THOSE HOOKS die 60er Jahre wieder aufleben ließen. Viele Musik- und Schulfreunde waren mit der Fähre über die Elbe gekommen, und nach den ersten Akkorden war allen klar: Die Beatmusik lebt!



REWIND: v.l.n.r. Frank Oppenheimer, Lennart Matthaei, Bernd Köhler, Stefan Seeger, Jens Lange



Ähnlich wie bei THE PINT verbindet auch einige Jungs von REWIND eine gemeinsame Schulzeit auf dem Lüneburger Johanneum tief in den 60er Jahren. Und schon damals beantworteten sie die Frage „Stones oder Beatles?“ ganz klar: Stones und Beatles (und noch viele mehr)! Die Idee, eine Band zu gründen, entstand aber erst später nach vielen Jahren gemeinsamer „Hausmusik“. Der Sage nach wurde sie nach einer Überdosis Udo Jürgens in einem gemeinsamen Tanzkurs beim anschließenden fröhlichen Zusammensein in einer Kneipe am Stint geboren. Weitere Mitspieler fanden sich schnell unter Freunden und Kollegen. Als erster Übungsraum diente ein Kellerraum im Wohnheim am Krankenhaus, und so absolvierte man den ersten Auftritt schließlich auf einer der damals ebenso beliebten wie berüchtigten Feten der Chirurgen der Lüneburger Klinik. In der Folge spielte die Band über viele Jahre gut tanzbare Rockmusik und sorgte regelmäßig auf privaten und öffentlichen Partys für die gehobene Stimmung auf dem Parkett. Gemeinsame Basis ist die Liebe für handgemachte Rockmusik in der Tradition der Zeit, als noch Tonbandgeräte und Cassettenrecorder (mit einer Rewindtaste) das musikalische Überleben der Jugend sicherstellten. Im Repertoire von REWIND finden sich daher neben den Beatles und den Stones Stücke von den Kinks, Eric Clapton, Simon und Garfunkel, den Eagles, Sting, John Mayer, J.J.Cale und vielen anderen Helden der Rockgeschichte, mal rockig, gerne auch mal ruhiger und dazu noch einige Eigenkompositionen.